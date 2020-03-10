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Номер извещения
ГП003314
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АРКС энергомонтаж". Объект: «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
Контактный телефон
+7 495 642-05-20 доб. 1189
Факс
--
Адрес электронной почты
p.lazarev@arks.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лазарев Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы
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Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АРКС энергомонтаж". Объект: «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 12:00 GMT +310.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003314Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АРКС энергомонтаж". Объект: «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений». Административные округа г Москвы
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2020 12:0010.03.2020 12:0010.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003314Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АРКС энергомонтаж". Объект: «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений». Административные округа г Москвы
Подведение итогов не позднее
13.03.2020 12:0013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003314Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АРКС энергомонтаж". Объект: «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений». Административные округа г Москвы
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
13.03.202013.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003314Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АРКС энергомонтаж". Объект: «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений». Административные округа г Москвы
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "АРКС энергомонтаж". Объект: «Реконструкция Южно-Бутовских очистных сооружений».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИФСК АРКС
Все закупки и тендеры ИФСК АРКС
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412
27.3
Документация лота
Кол-во: 560
Кол-во: 530
Кол-во: 5505
Кол-во: 280
Кол-во: 700
Кол-во: 840
Кол-во: 670
Кол-во: 445
Кол-во: 305
Кол-во: 380
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