www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008948949
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
03.03.2020 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-32-94
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948949Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.04.2020 10:0008.04.2020 10:0008.04.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008948949Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола
Дата и время проведения
09.04.2020 10:0009.04.2020 10:0009.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008948949Дата и время проведения Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948949Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948949Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалента
Начальная цена
2 408 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
29.10.42.112
45.19
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.