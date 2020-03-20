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    Главная / Торги / Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалента

    Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948949Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948949

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.03.2020 15:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    извещение

    проект договора

    89-20_Итог_протокол_Автомобиль_грузовой_(ПРЗ_48-2003-1А).docx

    89-20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-32-94

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.03.2020 10:00 GMT +320.03.2020 10:0020.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948949Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.04.2020 10:0008.04.2020 10:0008.04.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008948949Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола

    Дата и время проведения

    09.04.2020 10:0009.04.2020 10:0009.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008948949Дата и время проведения Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 14:0010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948949Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 14:0010.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948949Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалентаЙошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля грузового, с тентом и задними воротами, грузоподъемностью 4000 - 4500 кг, на шасси Газон-Next(ГАЗ-С41R13) или его эквивалента

    Начальная цена

    2 408 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    29.10.42.112

    Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

    Классификатор ОКВЭД2

    45.19

    Торговля прочими автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/631431/name/5e9ecba3730a90.63022194

    21.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/631429/name/5e9ecb8a906f81.09720840

    21.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля прочими автотранспортными средствами"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    31.10.2019 04:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Красноярский край
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