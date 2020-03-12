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    Главная / Торги / Поставка канцтоваров

    Поставка канцтоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:5912.03.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949457Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваровВладикавказПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008949457

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцтоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Форма_Коммерческого_предложения__

    извещение

    Документация

    ТЗ

    Форма_15_Описание_поставляемого_товара

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Почтовый адрес

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Контактный телефон

    +7 8672 40-84-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    ikoev_ai@rgk-rso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кодзаев Алан Хаджимуратович

    Место рассмотрения предложений

    Владикавказ

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцтоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:3018.03.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949457Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваровВладикавказ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцтоваров

    Начальная цена

    1 446 651,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям Документации к Извещению на проведение запроса предложений в электронной форме на поставку канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Документации к Извещению на проведение запроса предложений в электронной форме на поставку канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям Документации к Извещению на проведение запроса предложений в электронной форме на поставку канцтоваров для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ"

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362040, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Максима Горького, 6

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.199

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1.00000

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