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Номер извещения
32008948879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных медицинских материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 15:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
Почтовый адрес
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
Контактный телефон
+7 4012 31-39-02
Факс
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Адрес электронной почты
gaurpckld@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Сверкунов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных медицинских материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных медицинских материалов
Начальная цена
463 777,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 документации об аукционе в электронной форме.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 3 документации об аукционе в электронной форме.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ КО РПЦ
Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ
Адрес местонахождения
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
32.50.50.000
32.50
Документация лота
Кол-во: 350.00000
Кол-во: 100.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 25.00000
Кол-во: 35.00000
Кол-во: 10.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 40.00000
Кол-во: 200.00000
Кол-во: 3.00000
Кол-во: 400.00000
Кол-во: 1100.00000
Кол-во: 180.00000
Кол-во: 190.00000
Кол-во: 2200.00000
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