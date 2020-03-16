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    Главная / Торги / Отбор организации для поставки офисной бумаги для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Отбор организации для поставки офисной бумаги для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949063Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008949063

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    9/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации для поставки офисной бумаги для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_9_2020-3.docx

    Форма описания поставляемого товара

    Извещение редакция1

    Документация редакция1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    Почтовый адрес

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Контактный телефон

    +7 4842 50-83-53

    Факс

    +7 4842 55-06-07

    Адрес электронной почты

    grtender@kalugaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белобровская Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной бумаги для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 11:0020.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949063Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумаги для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга» 248018, г. Калуга, пер. Баррикад 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги для нужд АО «Газпром газораспределение Калуга»

    Начальная цена

    999 970,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    248010, г. Калуга, ул. Газовая, 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки Товара:В течение 7 календарных дней с даты подписания договора. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания Сторонами товарной накладной

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248018, ОБЛ КАЛУЖСКАЯ, Г КАЛУГА, ПЕР БАРРИКАД, 4,

    248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.110

    Бумага для печати

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608858/name/5e74c0aa615de5.42842016

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 4289.00000

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