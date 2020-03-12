Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

Желающие принять участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи могут произвести визуальный осмотр и уточнить интересующие вопросы С даты следующей за датой размещения настоящей документации об открытом аукционе на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ по «11» марта 2020 года с 09-00ч. по 17-00ч. по московскому времени. по адресу: Краснодарский край, пгт Афипский, ул. Шоссейная д. 46. Контактное лицо: Зяблов Александр Сергеевич, контактный телефон: +7(918)-355-96-22.