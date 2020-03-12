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Наименование процедуры
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи б/у техники. (Вилочный погрузчик Linde E16 C-02 2004 г.)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, пгт Афипский, ул. Шоссейная д. 46.
Номер извещения
ГП003312
Способ реализации
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕЛЕР
Предмет договора
Договор купли-продажи б/у техники.
Начальная цена
410000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 14:55 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.03.2020 18:00
Дата и время проведения
13.03.2020 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Вилочный погрузчик Linde E16 C-02 2004 г.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗЕЛЕР
Юридический адрес
350072, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 59, ОФИС 2
Контактный телефон
+7 918 372-73-87
Адрес электронной почты
zeler.tender@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малярова Оксана Вкторовна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Контактное лицо продавца/инициатора
Малярова Оксана Вкторовна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zeler.tender@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 918 372-73-87
Адрес местонахождения продавца/инициатора
350072, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 59, ОФИС 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией об аукционе
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией об аукционе
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающие принять участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи могут произвести визуальный осмотр и уточнить интересующие вопросы С даты следующей за датой размещения настоящей документации об открытом аукционе на электронной торговой площадке ЭТП ГПБ по «11» марта 2020 года с 09-00ч. по 17-00ч. по московскому времени. по адресу: Краснодарский край, пгт Афипский, ул. Шоссейная д. 46. Контактное лицо: Зяблов Александр Сергеевич, контактный телефон: +7(918)-355-96-22.
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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