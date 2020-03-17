Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.

    Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003540Дата и время окончания срока приема заявок Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    б/н

    Наименование закупки

    Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ЭТП_ГПБ.rtf

    Консолидированная ПАО ОМЗ_2020(А)

    Приложение №1_Тех.задание 2020 аудит и обзор

    ПАО ОМЗ_тендер_Приглашение_2020 word

    ПАО ОМЗ_тендер_Приглашение_2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40 доб. 2602

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ekaterina.olennikova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленникова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003540Дата и время окончания срока приема заявок Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003540Дата и время вскрытия заявок Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2020 18:0010.07.2020 18:0010.07.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003540Подведение итогов не позднее Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.202010.07.2020 18:0010.07.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003540Подведение итогов не позднее Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    69.20.1

    Услуги по проведению финансового аудита

    Классификатор ОКВЭД2

    69.2

    Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/689989/name/5f118c3c2a8723.83907158

    17.07.2020

    Приложение №1_Тех.задание 2020 аудит и обзор

    22.05.2020

    ПАО ОМЗ_тендер_Приглашение_2020 word

    22.05.2020

    ПАО ОМЗ_тендер_Приглашение_2020

    22.05.2020

    Консолидированная ПАО ОМЗ_2020(А)

    22.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080352
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса говядины для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    298 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079637
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка овощей и фруктов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    149 447
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211079501
    Поставка бакалеи
    Поставка бакалеи
    593820
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    551 393
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078860
    Поставка мяса кур
    Поставка мяса кур
    593819
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    245 604
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211078854
    Поставка мяса говядины
    Поставка мяса говядины
    593818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    485 329
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074960
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка мяса кур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593817
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    122 802
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074956
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    218 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить