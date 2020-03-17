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Номер извещения
ГП003540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 2602
Факс
--
Адрес электронной почты
ekaterina.olennikova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Оленникова Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003540Дата и время окончания срока приема заявок Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003540Дата и время вскрытия заявок Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.Москва
Подведение итогов не позднее
10.07.2020 18:0010.07.2020 18:0010.07.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003540Подведение итогов не позднее Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.202010.07.2020 18:0010.07.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003540Подведение итогов не позднее Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2020 года, включая обзорную проверку сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев, закончившихся 30.06.2020 года, подготовленных в соответствии с МСФО.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
69.20.1
69.2
Документация лота
Кол-во:
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