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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008948703
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильных шин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Анализ предложений
Дата публикации
03.03.2020 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Контактный телефон
+7 8332 56-11-28
Факс
--
Адрес электронной почты
N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU
Ф.И.О. контактного лица
ФОФАНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Место рассмотрения предложений
Киров
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 11:59 GMT +311.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948703Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошинКиров
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948703Дата и время вскрытия заявок Поставка автошинКиров
Подведение итогов не позднее
16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948703Подведение итогов не позднее Поставка автошинКиров
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин
Начальная цена
1 024 080,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
22.11.1
22.11
Документация лота
Кол-во:
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