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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».

    Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003306Дата и время окончания срока приема заявок Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003306

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 372-55-81 доб. 5098

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.kokorev@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокарев Валерий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 16:00 GMT +318.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003306Дата и время окончания срока приема заявок Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 16:0018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003306Дата и время вскрытия заявок Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.04.2020 18:0020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003306Подведение итогов не позднее Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003306Подведение итогов не позднее Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    72

    Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ»."

    Кол-во:

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