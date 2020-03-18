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Номер извещения
ГП003306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
Контактный телефон
+7 812 372-55-81 доб. 5098
Факс
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Адрес электронной почты
v.kokorev@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кокарев Валерий Викторович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 16:00 GMT +318.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003306Дата и время окончания срока приема заявок Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 16:0018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003306Дата и время вскрытия заявок Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.04.2020 18:0020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003306Подведение итогов не позднее Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение режимно-наладочных испытаний систем газового ИК отопления в цехе №8/2 (инв. №20000058) и в цехе №12/2 (инв.№20000053) ЗАО «НЗЛ».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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