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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008948574
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка контрольно-измерительных приборов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
03.03.2020 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
Почтовый адрес
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
Контактный телефон
+7 922 336-77-82
Факс
Адрес электронной почты
zakupki.chaivk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Чайковский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контрольно-измерительных приборов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контрольно-измерительных приборов
Начальная цена
93 630,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,
617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15
26.60.12.122
26.51.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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