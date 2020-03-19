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Номер извещения
32008948977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бобовых (горох, фасоль, чечевица) столовой для обеспечения питанием работников филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (рамочный)
Дата публикации
03.03.2020 15:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1181
Факс
Адрес электронной почты
31393@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бобовых (горох, фасоль, чечевица) для обеспечения питанием работников филиала.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.03.2020 10:00 GMT +319.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948977Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бобовых (горох, фасоль, чечевица) для обеспечения питанием работников филиала.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.03.2020 10:0019.03.2020 10:0019.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948977Дата и время вскрытия заявок Поставка бобовых (горох, фасоль, чечевица) для обеспечения питанием работников филиала.Москва
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948977Подведение итогов не позднее Поставка бобовых (горох, фасоль, чечевица) для обеспечения питанием работников филиала.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бобовых (горох, фасоль, чечевица) для обеспечения питанием работников филиала.
Начальная цена
92 529,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
01.11.71.110
01.11
Документация лота
Кол-во: 350.00000
Кол-во: 350.00000
Кол-во: 250.00000
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