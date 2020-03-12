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    Главная / Торги / Поставка канцелярских принадлежностей

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949398Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских принадлежностейг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008949398

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-3/2020

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_от_17.03.2020г_Поставка_канцелярских_принадлежностей.doc

    4. ТЗ ЗП-3_2020

    2. Извещение ЗП-3_2020 канцтовары

    6. Форма 13 описание товара ЗП-3_2020

    7. Форма коммерческого предложения ЗП-3_2020

    3. Проект договора ЗП-3-2020

    5. График поставки ЗП-3_2020

    1. Документация ЗП-3_2020 канцтовары

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6

    Контактный телефон

    +7 495 660-30-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    F050Tender@gazmsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодкий Павел Петрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949398Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских принадлежностейг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Начальная цена

    1 077 658,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А

    142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    17.1

    Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607168/name/5e736632aef7d5.77723487

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона"

    Кол-во: 496.00000

    "Позиция 2"

    "Производство изделий из бумаги и картона"

    Кол-во: 27.00000

    "Позиция 3"

    "Производство изделий из бумаги и картона"

    Кол-во: 119746.00000

    "Позиция 4"

    "Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Производство изделий из бумаги и картона"

    Кол-во: 139.00000

    "Позиция 6"

    "Производство резиновых изделий"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 7"

    "Производство изделий из пластмасс"

    Кол-во: 53.00000

    "Позиция 8"

    "Производство изделий из пластмасс"

    Кол-во: 1797.00000

    "Позиция 9"

    "Производство изделий из пластмасс"

    Кол-во: 185.00000

    "Позиция 10"

    "Производство изделий из пластмасс"

    Кол-во: 130.00000

    "Позиция 11"

    "Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 12"

    "Производство прочих готовых металлических изделий"

    Кол-во: 2249.00000

    "Позиция 13"

    "Производство прочих готовых металлических изделий"

    Кол-во: 98.00000

    "Позиция 14"

    "Производство изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 21162.00000

    "Позиция 15"

    "Производство изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 16"

    "Производство изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 17"

    "Производство изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 374.00000

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