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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008949398
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцелярских принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6
Контактный телефон
+7 495 660-30-09
Факс
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Адрес электронной почты
F050Tender@gazmsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солодкий Павел Петрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских принадлежностей
Начальная цена
1 077 658,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А
142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6
17.12
17.1
Документация лота
Кол-во: 496.00000
Кол-во: 27.00000
Кол-во: 119746.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 139.00000
Кол-во: 5.00000
Кол-во: 53.00000
Кол-во: 1797.00000
Кол-во: 185.00000
Кол-во: 130.00000
Кол-во: 50.00000
Кол-во: 2249.00000
Кол-во: 98.00000
Кол-во: 21162.00000
Кол-во: 30.00000
Кол-во: 7.00000
Кол-во: 374.00000
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