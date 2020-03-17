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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый) для нужд ПАО "РКК "Энергия".

    Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый) для нужд ПАО "РКК "Энергия".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый).КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003304

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/2 от «03» марта 2020 г.

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый) для нужд ПАО "РКК "Энергия".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен (за единицу)

    Дата публикации

    03.03.2020 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_из_протокола_№15-3_Консервы_2-4_кв..pdf

    Отборочная документация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-66-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    olga.zaharova4@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 10:00 GMT +317.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003304Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый).Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 10:0017.03.2020 10:0017.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003304Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый).Королев

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2020 10:0031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003304Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый).Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202031.03.2020 10:0031.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003304Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый).Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый).

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом «Техническая часть» (Приложение №3 к настоящей Документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, 4аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к порядку и условиям платежей установлены в проекте договора (раздел 4 «Проект Договора»).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    10.13.15.119

    Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613365/name/5e7c6dbc44e1f7.06101218

    26.03.2020

    Проект договора

    03.03.2020

    Отборочная документация

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка продуктов питания (консервы мясные, рыбные, овощные, фруктовые, грибы консервированные, хрен готовый)."

    Кол-во: 1

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