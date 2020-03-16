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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 11:5916.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008952598Дата и время окончания срока приема заявок Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбестаСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной формеПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008952598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    328011

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Уплотнительные материалы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    04.03.2020 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    328011итоговый_протокол.pdf

    Извещение о изменении проведения запроса предложений в электронной форме №328011.docx

    Извещение об осуществлении запроса предложений в электронной форме №328 011 (редакция №1).docx

    Техническое задание по запросу предложений в электронной форме № 328 011 ЛОТ № 1 (редакция №1).docx

    Форма описания поставляемого товара № 328 011 ЛОТ № 1.xlsx

    Форма Коммерческого предложения № 328 011 ЛОТ № 1.xlsx

    Документация о запросе предложений в электронной форме №328 011.docx

    Проект договора по запросу предложений в электронной форме № 328 011 ЛОТ № 1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Юридический адрес

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    Почтовый адрес

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Контактный телефон

    +7 812 775-00-47

    Факс

    +7 812 775-00-48

    Адрес электронной почты

    info@gazenergoinform.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008952598Подведение итогов не позднее Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбестаСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста

    Начальная цена

    676 735,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ

    Адрес местонахождения

    192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н

    196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    23.99.11.130

    Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или асбеста

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/609140/name/5e75ede1374970.08459525

    21.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набивка сальниковая 8х8мм"

    Кол-во: 81.5

    "Позиция 2"

    "Каболка"

    Кол-во: 29

    "Позиция 3"

    "Лента ФУМ-1"

    Кол-во: 315

    "Позиция 4"

    "Лен сантехнический"

    Кол-во: 17

    "Позиция 5"

    "Прокладка паронитовая"

    Кол-во: 460

    "Позиция 6"

    "Прокладка паронитовая кольцевая"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 7"

    "Прокладка паронитовая кольцевая ДУ20мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 8"

    "Прокладка паронитовая D50 для фланцевого соединения"

    Кол-во: 370

    "Позиция 9"

    "Прокладка паронитовая Ду80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Прокладка из паронита ДУ100"

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "Прокладка из паронита ДУ150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Прокладка паронитовая Ду200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Паронит общего назначения"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Паронит общего назначения ПОН-Б S5.0мм B1.5хL1.0;B1.5хL1.5;B1.5хL1.7;B1.5хL3.0м"

    Кол-во: 96

    "Позиция 15"

    "Паронит общего назначения"

    Кол-во: 210

    "Позиция 16"

    "Прокладка фторопластовая ДУ50"

    Кол-во: 102

    "Позиция 17"

    "Прокладка фторопластовая ДУ100"

    Кол-во: 54

    "Позиция 18"

    "Прокладка фторопластовая ДУ150"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Техпластина "

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "Техпластина МБС-С 5мм"

    Кол-во: 168

    "Позиция 21"

    "Техпластина"

    Кол-во: 144

    "Позиция 22"

    "Смазка арматурная уплотнительная"

    Кол-во: 304

    "Позиция 23"

    "Смазка"

    Кол-во: 231

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