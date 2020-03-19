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    Главная / Торги / Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22

    Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 10:3019.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003302Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22СамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003302

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№_133_Протокол_подведения_итого_ОХРАНА.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 10:30 GMT +319.03.2020 10:3019.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003302Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22Самара

    Дата и время вскрытия заявок

    19.03.2020 10:3019.03.2020 10:3019.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003302Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22Самара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 15:0027.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003302Подведение итогов не позднее Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22Самара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22

    Начальная цена

    1 681 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоставление отсрочки платежа: 60 календарных дней с даты подписания актов (или иных документов, подтверждающих выполнение услуг)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    18.03.2020

    Закупочная документация

    18.03.2020

    Проект договора

    18.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607985/name/5e746f8f486ac5.21367258

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг физической невооруженной охраны БПГЭ ПАО СНГЕО по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 22"

    Кол-во:

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