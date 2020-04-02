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    Главная / Торги / На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей

    На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2020 07:0002.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948563Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948563

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    03.03.2020 14:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения к документации

    Изменения_к_документации2.pdf

    3_ред._93-20_оказание_услуг_по_предоставлению_невозобновляемой_на_460_512_000.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Контактный телефон

    +7 343 358-00-37

    Факс

    +7 234 35-80321

    Адрес электронной почты

    udog@metro-ektb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карсаков Василий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.04.2020 07:00 GMT +302.04.2020 07:0002.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948563Дата и время окончания срока приема заявок На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.04.2020 07:0003.04.2020 07:0003.04.2020 07:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008948563Дата окончания срока рассмотрения заявок На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей Екатеринбург

    Дата и время проведения

    06.04.2020 07:0006.04.2020 07:0006.04.2020 07:00Europe/MoscowДата и время проведения 32008948563Дата и время проведения На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    07.04.2020 07:0007.04.2020 07:0007.04.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948563Подведение итогов не позднее На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.04.202007.04.2020 07:0007.04.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948563Подведение итогов не позднее На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей

    Начальная цена

    201 873 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН
    Все закупки и тендеры ЕМУП МЕТРОПОЛИТЕН

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Володарского, 3

    Классификатор ОКПД2

    64.19.21.000

    Услуги по предоставлению кредитов финансовыми организациями юридическим лицам

    Классификатор ОКВЭД2

    64.19

    Денежное посредничество прочее

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии в размере 460 512 000,00 рублей "

    Кол-во: 1.00000

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