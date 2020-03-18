Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».

    Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003301Дата и время окончания срока приема заявок Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Документация

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Контактный телефон

    +7 812 372-55-81 доб. 5094

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.kokorev@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кокарев Валерий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 16:00 GMT +318.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003301Дата и время окончания срока приема заявок Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 16:0018.03.2020 16:0018.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003301Дата и время вскрытия заявок Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.04.2020 18:0020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003301Подведение итогов не позднее Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.04.202020.04.2020 18:0020.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003301Подведение итогов не позднее Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования цеха №12 в металлургическом производстве ЗАО «НЗЛ»."

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УМЗ
    Конкурентный отбор № ГП201468
    Услуги по проведению производственного лабораторного контроля условий труда на рабочих местах сотрудников ООО «Уральский металлургический завод» в 2022 г
    Услуги по проведению производственного лабораторного контроля условий труда на рабочих местах...
    584772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    173 534
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
    Запрос предложений № ГП908004
    Выполнение работ по разработке РД, поставке комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР объекта "Расходный склад ГСМ" по проекту "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино" в блочно - модульном исполнении. А также техническое перевооружение склада ГСМ ООО "Дальцветмет" в п.Кислый ключ"
    Выполнение работ по разработке РД, поставке комплекса оборудования и выполнение СМР и ПНР...
    257106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.08.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить