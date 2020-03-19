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    Главная / Торги / Трубы полиэтиленовые

    Трубы полиэтиленовые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 08:0019.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948515Дата и время окончания срока приема заявок Трубы полиэтиленовыеЧайковскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948515

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    40-2020

    Наименование закупки

    Трубы полиэтиленовые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение (конкурентный)

    Дата публикации

    03.03.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_40-2020.pdf

    40-2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,

    Почтовый адрес

    617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15

    Контактный телефон

    +7 922 336-77-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki.chaivk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупова Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Чайковский

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубы полиэтиленовые

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 15:0027.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948515Подведение итогов не позднее Трубы полиэтиленовыеЧайковский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы полиэтиленовые

    Начальная цена

    974 644,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ЧАЙКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15,

    617762, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ СОВЕТСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 15

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.122

    Трубы напорные из полиэтилена

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/616261/name/5e816e43ae9900.84024649

    30.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 1.00000

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