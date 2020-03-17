Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Транспортные средства и строительно-дорожная техника"

Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: Запасные части для автомобилей марки Toyota Hiace, Lexus LX570, Toyota Camry (XV40) были закуплены в 2018-2019 г. Имущество находится на распределительном складе ТМЦ в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10, ранее не использовалось. Собственник: АО «Газпром добыча Томск»