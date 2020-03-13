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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008949283
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка резцовых вставок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
Почтовый адрес
141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24
Контактный телефон
+7 495 575-53-80
Факс
Адрес электронной почты
kms@laspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудрявцев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резцовых вставок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резцовых вставок
Начальная цена
798 691,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛАВОЧКИНА
Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА
Адрес местонахождения
141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,
141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24
25.73.40.272
25.73
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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