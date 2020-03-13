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    Главная / Торги / Поставка резцовых вставок

    Поставка резцовых вставок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 09:0013.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008949283Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резцовых вставокХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008949283

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резцовых вставок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Проект_договора.doc

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Юридический адрес

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    Почтовый адрес

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Контактный телефон

    +7 495 575-53-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    kms@laspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудрявцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резцовых вставок

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 13:0019.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008949283Подведение итогов не позднее Поставка резцовых вставокХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резцовых вставок

    Начальная цена

    798 691,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛАВОЧКИНА
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛАВОЧКИНА

    Адрес местонахождения

    141402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ДОМ 24,

    141402, г. Химки Московской области, ул. Ленинградская, 24

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.272

    Резцы твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604833/name/5e71c2a26816f1.73314258

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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