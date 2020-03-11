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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторных батарей

    Поставка аккумуляторных батарей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АКБКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторных батарей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Анализ предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИТОГИ_02-2020_Анализ_предложений.docx

    Проект_договора_02АПЭФ-2020.doc

    Извещение

    Приложение_№1_к_извещению_об_осуществлении_анализа_предложений_в_ЭФ_02АПЭФ-2020.docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_по_АП_в_ЭФ_№02АПЭФ-2020__поставка_по_ГРАФИКУ.xlsx

    Форма_коммерческого_предложения_№02АПЭФ-2020.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    ФОФАНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка АКБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 11:59 GMT +311.03.2020 11:5911.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АКБКиров

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 12:0011.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948693Дата и время вскрытия заявок Поставка АКБКиров

    Подведение итогов не позднее

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948693Подведение итогов не позднее Поставка АКБКиров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.03.202016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948693Подведение итогов не позднее Поставка АКБКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка АКБ

    Начальная цена

    226 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    27.20.21

    Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

    Классификатор ОКВЭД2

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/605353/name/5e71fe76484f25.96732570

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей"

    Кол-во:

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