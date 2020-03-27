www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008948459
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
03.03.2020 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
s.zhdanova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданова Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 14:00 GMT +327.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948459Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
27.03.2020 14:0027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948459Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»Краснодар
Подведение итогов не позднее
25.05.2020 14:0025.05.2020 14:0025.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948459Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.05.202025.05.2020 14:0025.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948459Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»
Начальная цена
475 569,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
71.12.16
71.12
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.