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    Главная / Торги / Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948459Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948459

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    03.03.2020 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    глб

    Вопрос_№_5_Несост_ПиР.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    s.zhdanova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жданова Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.03.2020 14:00 GMT +327.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948459Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    27.03.2020 14:0027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948459Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2020 14:0025.05.2020 14:0025.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948459Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202025.05.2020 14:0025.05.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948459Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Бурение артезианской скважины в замен вышедшей из строя № 16/266 глубиной 110 м на водозаборе «Кировский»

    Начальная цена

    475 569,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    закупочная документация

    25.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/631275/name/5e9eb2608fc1f2.17590939

    21.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во:

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