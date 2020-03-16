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    Главная / Торги / Ниппель 4371 УХЛ1 Штуцер 4370 УХЛ1

    Ниппель 4371 УХЛ1 Штуцер 4370 УХЛ1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003307Дата и время окончания срока приема заявок - Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1 СтерлитамакПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003307

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ниппель 4371 УХЛ1 Штуцер 4370 УХЛ1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические характеристики

    Руководство по эксплуатации

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВРЗ

    Юридический адрес

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Почтовый адрес

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Контактный телефон

    +7 3473 29-01-74

    Факс

    +7 3473 29-01-74

    Адрес электронной почты

    ko@svrz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гейер Валерий Не

    Место рассмотрения предложений

    Стерлитамак

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    - Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003307Дата и время окончания срока приема заявок - Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1 Стерлитамак

    Подведение итогов не позднее

    20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003307Подведение итогов не позднее - Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1 Стерлитамак

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.03.202020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003307Подведение итогов не позднее - Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1 Стерлитамак

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    - Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРЗ
    Все закупки и тендеры АО ВРЗ

    Адрес местонахождения

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штуцер 4370 УХЛ1"

    Кол-во: 1

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