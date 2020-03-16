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Номер извещения
ГП003307
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ниппель 4371 УХЛ1 Штуцер 4370 УХЛ1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
Почтовый адрес
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
Контактный телефон
+7 3473 29-01-74
Факс
+7 3473 29-01-74
Адрес электронной почты
ko@svrz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гейер Валерий Не
Место рассмотрения предложений
Стерлитамак
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 15:00 GMT +316.03.2020 15:0016.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003307Дата и время окончания срока приема заявок - Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1 Стерлитамак
Подведение итогов не позднее
20.03.2020 15:0020.03.2020 15:0020.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003307Подведение итогов не позднее - Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1 Стерлитамак
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Ниппель 4371 УХЛ1 - Штуцер 4370 УХЛ1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
25.94.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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