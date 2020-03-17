Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Ориентировочный список запасных частей указан в Перечне (Приложение к настоящему Техническому заданию). Количество товара, указанное в Перечне, является ориентировочным и не накладывает на Покупателя обязанности по его полной выборке. В случае потребности Покупателя в запасных частях в большем количестве, чем указано в Перечне, в запасных частях, не предусмотренных Перечнем (Приложение к Техническому заданию), Поставщик поставляет указанный в заявке Товар по стоимости, не превышающей среднерыночную стоимость единицы аналогичного товара, рассчитанную по действующим на момент подачи Покупателем заявки ценам