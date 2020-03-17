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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003511Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003511

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    04.03.2020 06:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ_№_50_от_19.03.20_(2_заявки)_ЗП_(цена__рег__срок_пост.).pdf

    Проект договора

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 334-34-29

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    GusarovaAN@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусарова Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 08:00 GMT +317.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003511Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003511Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003511Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003511Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    6 850 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочный список запасных частей указан в Перечне (Приложение к настоящему Техническому заданию). Количество товара, указанное в Перечне, является ориентировочным и не накладывает на Покупателя обязанности по его полной выборке. В случае потребности Покупателя в запасных частях в большем количестве, чем указано в Перечне, в запасных частях, не предусмотренных Перечнем (Приложение к Техническому заданию), Поставщик поставляет указанный в заявке Товар по стоимости, не превышающей среднерыночную стоимость единицы аналогичного товара, рассчитанную по действующим на момент подачи Покупателем заявки ценам

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара осуществляется собственными силами и за счет Поставщика любым доступным способом по адресу г. Пермь, ул. Лодыгина, д.34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Период поставок - с момента заключения договора и до 31.12.2020 г. Поставка товара осуществляется не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подачи заявки. Заявка должна быть принята в работу Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня. Периодичность подачи заявок – не более 20 (двадцати) в месяц. Аванс не предусмотрен. Расчеты производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок оплаты - в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания документов о приемке поставленного товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    29.3

    Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606945/name/5e7347cde9ac44.06759410

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "запасные части для автомобилей УРАЛ"

    Кол-во: 928

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