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Номер извещения
ГП003511
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
04.03.2020 06:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Почтовый адрес
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
Контактный телефон
+7 952 334-34-29
Факс
+7 342 241-43-01
Адрес электронной почты
GusarovaAN@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусарова Анна Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.03.2020 08:00 GMT +317.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003511Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Дата и время вскрытия заявок
17.03.2020 08:0017.03.2020 08:0017.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003511Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Подведение итогов не позднее
19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003511Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»г. Пермь, ул. Лодыгина, 34
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для автомобилей УРАЛ для нужд РТУ ПАО «Пермнефтегеофизика»
Начальная цена
6 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Ориентировочный список запасных частей указан в Перечне (Приложение к настоящему Техническому заданию). Количество товара, указанное в Перечне, является ориентировочным и не накладывает на Покупателя обязанности по его полной выборке. В случае потребности Покупателя в запасных частях в большем количестве, чем указано в Перечне, в запасных частях, не предусмотренных Перечнем (Приложение к Техническому заданию), Поставщик поставляет указанный в заявке Товар по стоимости, не превышающей среднерыночную стоимость единицы аналогичного товара, рассчитанную по действующим на момент подачи Покупателем заявки ценам
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара осуществляется собственными силами и за счет Поставщика любым доступным способом по адресу г. Пермь, ул. Лодыгина, д.34Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34
29.3
29.3
Документация лота
Кол-во: 928
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