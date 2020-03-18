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    Главная / Торги / ЗЗ/20-0018 Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"

    ЗЗ/20-0018 Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 18:0018.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003292

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0018

    Наименование закупки

    ЗЗ/20-0018 Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 13:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗЗ-20-0018 (Поставка станций управления для УЭЦН СНК 2020)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6321

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MYanbakhtin@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Янбахтин Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 18:00 GMT +318.03.2020 18:0018.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003292Дата и время окончания срока приема заявок Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 18:0018.03.2020 18:0018.03.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003292Дата и время вскрытия заявок Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2020 18:0026.05.2020 18:0026.05.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003292Подведение итогов не позднее Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202026.05.2020 18:0026.05.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003292Подведение итогов не позднее Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    11 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самарская область, с.Большая Черниговка, ул.Дорожная 2а.Склад АО "САНЕКО"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 90 к.д.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    27.12.31.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станция управления 250А, ЧРП (Станция управления с встроенным выходным фильтром, с ЧРП для асинхронных и вентильных погружных электродвигателей (Дополнительные требования к оборудованию указаны в ТТ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Станция управления 400А, ЧРП (Станция управления с встроенным выходным фильтром, с ЧРП для асинхронных и вентильных погружных электродвигателей (Дополнительные требования к оборудованию указаны в ТТ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Станция управления 630А, ЧРП (Станция управления с встроенным выходным фильтром, с ЧРП для асинхронных и вентильных погружных электродвигателей (Дополнительные требования к оборудованию указаны в ТТ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Станция управления 800А, ЧРП (Станция управления с встроенным выходным фильтром, с ЧРП для асинхронных и вентильных погружных электродвигателей (Дополнительные требования к оборудованию указаны в ТТ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Контроллер для СУ (верхний/нижний) (Комплект "Электон -10.1." "Электон -09.5." ЦТКД 380.43-02)"

    Кол-во: 2

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