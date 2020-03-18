ЗЗ/20-0018 Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"

Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка станций управления для УЭЦН для нужд АО "САНЕКО"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

По факту поставки в течение 90 к.д.

УК АЛРЕП Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Станция управления 250А, ЧРП (Станция управления с встроенным выходным фильтром, с ЧРП для асинхронных и вентильных погружных электродвигателей (Дополнительные требования к оборудованию указаны в ТТ)" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Станция управления 400А, ЧРП (Станция управления с встроенным выходным фильтром, с ЧРП для асинхронных и вентильных погружных электродвигателей (Дополнительные требования к оборудованию указаны в ТТ)" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Станция управления 630А, ЧРП (Станция управления с встроенным выходным фильтром, с ЧРП для асинхронных и вентильных погружных электродвигателей (Дополнительные требования к оборудованию указаны в ТТ)" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Станция управления 800А, ЧРП (Станция управления с встроенным выходным фильтром, с ЧРП для асинхронных и вентильных погружных электродвигателей (Дополнительные требования к оборудованию указаны в ТТ)" Кол-во: 2