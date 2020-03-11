12-ЗК/2020 На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка осуществляется по адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №3, с момента заключения договора по 30.09.2020 г. по заявкам заказчика в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявкиРассчитать логистику >