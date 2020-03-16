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    Главная / Торги / Отбор организации на оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия

    Отбор организации на оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948142Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия.УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948142

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отбор организации на оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_рассмотрения_15-2020-03.pdf

    Проект договора 15-2020-03

    Документация 15-2020-03

    Техническое задание 15-2020-03

    Извещение 15-2020-03

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муслимов Денис Камильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 07:00 GMT +316.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948142Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия.Уфа

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 07:0016.03.2020 07:0016.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008948142Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия.Уфа

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948142Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия.Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948142Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия.Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации отдыха детей сотрудников ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в детском оздоровительном пансионате, Бахчисарайский район, Республика Крым, страна - Россия.

    Начальная цена

    22 066 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    86.90.19.140

    Услуги санаторно-курортных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/606586/name/5e73202c434ad4.75951213

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 1.00000

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