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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:3010.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003290Дата и время окончания срока приема заявок Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431 Москва, МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003290

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    извещение

    заявка на участие

    согласие

    сведения об участнике

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Почтовый адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 10:30 GMT +310.03.2020 10:3010.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003290Дата и время окончания срока приема заявок Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431 Москва, Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 10:3011.03.2020 10:3011.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003290Дата и время вскрытия заявок Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431 Москва, Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    12.03.202012.03.2020 11:3012.03.2020 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003290Подведение итогов не позднее Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431 Москва, Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отдельно-стоящее здание, назначение: нежилое, общей площадью 6196, 1 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31-д/ул. Воеводина, д. 6. Кадастровый номер: 66:41:0704045:431

    Начальная цена

    200 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно конкурсной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОСААФ РОССИИ
    Все закупки и тендеры ДОСААФ РОССИИ

    Адрес местонахождения

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Классификатор ОКПД2

    68.10.14.000

    Услуги по покупке и продаже нежилых зданий и занимаемых ими земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "продажа объекта недвижимости"

    Кол-во:

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