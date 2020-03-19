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    Главная / Торги / КО-010-ТМЦ-ПП-20 Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-010-ТМЦ-ПП-20 Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.03.2020 06:3019.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948158

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-010-ТМЦ-ПП-20

    Наименование закупки

    КО-010-ТМЦ-ПП-20 Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Информационная карта КО-010-ТМЦ-ПП-20

    6. ГЛБ

    4.2 Приложение 3.2 к ЗД_Опросные листы для заполнения

    2.2 Приложение 2 к ТЗ_Опросные листы

    4. Приложение 3 к ЗД_Форма подачи предложений

    4.1._Приложение_3.1_к_ЗД_Форма_расчета_стоимости_поставляемых_ТМЦ.xlsx

    5. Приложение 4 к ЗД_Критерии оценки

    2.1 Приложение 1 к ТЗ_Перечень и объемы

    2. Приложение 1 к ЗД_Техническое задание

    3. Приложение 2 к ЗД_Проект Договора

    Приложение_к_протоколу.xls

    Протокол_о_результатах.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    yu.zuikova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуйкова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.03.2020 06:30 GMT +319.03.2020 06:3019.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948158Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2020 12:0021.05.2020 12:0021.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948158Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202021.05.2020 12:0021.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948158Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузоподъёмных механизмов для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    2 392 749,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    28.22.1

    Оборудование подъемно-транспортное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22.1

    Производство талей и подъемников

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/624512/name/5e9555068a1ce8.20099683

    14.04.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/624511/name/5e9554fe53c0d3.51499712

    14.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран мостовой подвесной электрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Таль цепная передвижная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Таль электрическая цепная г/п 1 тн. Высота подъема 9 метров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Таль электрическая цепная г/п 0,5 тн. Высота подъема 12 метров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Таль электрическая цепная г/п 0,5 тн. Высота подъема 12 метров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Таль электрическая цепная г/п 0,5 тн. Высота подъема 9 метров"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Таль ручная цепная г/п 2,0 тн. Высота подъема 6 метров"

    Кол-во: 1

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