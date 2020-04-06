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Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край, Приморский край)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Хабаровский край, Советско-Гаванский район, РП Заветы Ильича, бульвар Приморский, дом № 15
Номер извещения
ГП003291
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край, Приморский край)
Начальная цена
122.03
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
105214.27
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 13:44 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2020 09:00
Дата и время проведения
16.04.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
862,2 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
113114.27
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Минников Иван Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край, Приморский край)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, Фадеева, здание 12, строение 9
Номер извещения
ГП003291
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край, Приморский край)
Начальная цена
50.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
10510.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 13:44 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2020 09:00
Дата и время проведения
16.04.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
210,2 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
18410.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Минников Иван Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край, Приморский край)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, ул. Фадеева, здание 12, строение 7
Номер извещения
ГП003291
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край, Приморский край)
Начальная цена
60.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
7080.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 13:44 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2020 09:00
Дата и время проведения
16.04.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
118 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
14980.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Минников Иван Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край, Приморский край)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Хабаровский край, Советско-Гаванский район, РП Заветы Ильича, Приморский бульвар, д. 9
Номер извещения
ГП003291
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Хабаровский край, Приморский край)
Начальная цена
101.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
120876.80
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 13:44 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.04.2020 09:00
Дата и время проведения
16.04.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
1 196,8 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
128776.8
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Минников Иван Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 609-52-00
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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