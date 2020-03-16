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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: инструменты

    Поставка товаров по номенклатурной группе: инструменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 07:5916.03.2020 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948039Дата и время окончания срока приема заявок ИнструментыСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008948039

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: инструменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    итоговый_протокол_32008948039.pdf

    Форма Коммерческого предложения.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара нов

    Извещение о проведении ОЗП в электронной форме.docx

    проект договора

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Юридический адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    Почтовый адрес

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Контактный телефон

    8452 доб.49-34-71

    Факс

    +7 8452 49-34-71

    Адрес электронной почты

    aleksandr-kisin@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисин Александр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Инструменты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 11:0018.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948039Подведение итогов не позднее ИнструментыСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инструменты

    Начальная цена

    1 400 773,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

    Адрес местонахождения

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К., ДОМ 26,

    410076, ОБЛ САРАТОВСКАЯ64, Г САРАТОВ, УЛ ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ Г.К. , ДОМ 26

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604922/name/5e71d1716d80b0.55093749

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во:

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