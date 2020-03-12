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    Главная / Торги / Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева

    Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948081Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. ПолежаеваСаранскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008948081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    08-ЗП

    Наименование закупки

    Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 13:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_08-ЗП-и.zip

    Документация 08-ЗП с изм

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Юридический адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Почтовый адрес

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Контактный телефон

    +7 8342 35-77-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    oziletp@tfwatt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслова Елена Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Саранск

    Закупки и тендеры Республика Мордовия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948081Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. ПолежаеваСаранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева

    Начальная цена

    441 768,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по месту нахождения подрядчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты - в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ; условия выполнения работ - в течение 60 календарных дней со дня заключения Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТФ ВАТТ
    Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ

    Адрес местонахождения

    430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93

    Классификатор ОКПД2

    71.12.13

    Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/603626/name/5e70ae696c40d5.29924703

    17.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора"

    Кол-во: 1.00000

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