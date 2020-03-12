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Номер извещения
32008948081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Почтовый адрес
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
Контактный телефон
+7 8342 35-77-87
Факс
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Адрес электронной почты
oziletp@tfwatt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маслова Елена Олеговна
Место рассмотрения предложений
Саранск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 13:0017.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948081Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. ПолежаеваСаранск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева
Начальная цена
441 768,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения подрядчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТФ ВАТТ
Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ
Адрес местонахождения
430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93
71.12.13
71.12.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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