Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008948081 Уникальный номер закупки Номер закупки 08-ЗП Наименование закупки Проектно-изыскательские работы по объектам: 1) «КТП», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе ул. Полежаева; 2) «Кабельные линии напряжением 6 кВ», расположенный по адресу: г. Саранск, в районе пр. Исторический, ул. Гагарина, ул. Лесная и ул. Полежаева Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА ВАТТ

Все закупки и тендеры АО ТФ ВАТТ Юридический адрес 430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93 Почтовый адрес 430007, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Осипенко, 93 Контактный телефон +7 8342 35-77-87 Факс {} Адрес электронной почты oziletp@tfwatt.ru Ф.И.О. контактного лица Маслова Елена Олеговна Место рассмотрения предложений Саранск Закупки и тендеры Республика Мордовия Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru