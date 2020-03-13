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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по предоставлению в аренду стыковых аппаратов с гидравлическим приводом для нужд АО «Строительное управление Север»

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по предоставлению в аренду стыковых аппаратов с гидравлическим приводом для нужд АО «Строительное управление Север»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 06:5913.03.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947966Дата и время окончания срока приема заявок Услуги арендыв соответствии с документациейПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008947966

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме по отбору организации для оказания услуг по предоставлению в аренду стыковых аппаратов с гидравлическим приводом для нужд АО «Строительное управление Север»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Извещение.docx

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Юридический адрес

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    Почтовый адрес

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Контактный телефон

    +7 3452 28-91-39

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GOZD@sever04.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колтович Анна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    в соответствии с документацией

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги аренды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 06:59 GMT +313.03.2020 06:5913.03.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947966Дата и время окончания срока приема заявок Услуги арендыв соответствии с документацией

    Дата и время вскрытия заявок

    13.03.2020 07:0013.03.2020 07:0013.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008947966Дата и время вскрытия заявок Услуги арендыв соответствии с документацией

    Подведение итогов не позднее

    19.03.2020 12:0019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947966Подведение итогов не позднее Услуги арендыв соответствии с документацией

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 12:0019.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947966Подведение итогов не позднее Услуги арендыв соответствии с документацией

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги аренды

    Начальная цена

    1 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Все закупки и тендеры АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР

    Адрес местонахождения

    625013, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Энергетиков, 165 строение2

    625004, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, Боровский, Набережная, 53 а

    Классификатор ОКПД2

    77.32.1

    Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    77.32

    Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аренда и лизинг строительных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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