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Номер извещения
ГП003282
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-27-52
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
olenich@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленич Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003282Дата и время окончания срока приема заявок Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003282Дата и время вскрытия заявок Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003282Подведение итогов не позднее Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах Челябинского филиала ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Местонахождение филиала: 454047, г. Челябинск., ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
71.20.19.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 948
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