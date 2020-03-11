Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС) водопроводной станции «Ново-Сормовская» и комплекса ГТС Нижегородской станции аэрации (далее – НСА), проведение экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождение регистрации деклараций безопасности ГТС и получение разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора и по разработке проектов мониторинга ГТС, правил эксплуатации водопроводной станции «Ново-Сормовская» и комплекса ГТС НСА и согласование их в органах Волжско – окского Управления Ростехнадзора