Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурс №21 в электронной форме на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию КНС-МОР Центрального района г.о. Тольятти, с заменой технологического и электросилового оборудования, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Открытый конкурс №21 в электронной форме на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию КНС-МОР Центрального района г.о. Тольятти, с заменой технологического и электросилового оборудования, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 11:0011.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947944Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции КНС МОРТольяттиПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947944

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21

    Наименование закупки

    Открытый конкурс №21 в электронной форме на право заключения договора подряда на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию КНС-МОР Центрального района г.о. Тольятти, с заменой технологического и электросилового оборудования, для участников из числа СМСП, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 13:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_№89.pdf

    Конкурс 21

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Юридический адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Почтовый адрес

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Контактный телефон

    +7 8482 55-13-76

    Факс

    +7 8482 55-13-67

    Адрес электронной почты

    soldatov_vn@volcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солдатов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тольятти

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции КНС МОР

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.03.202024.03.2020 13:0024.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947944Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции КНС МОРТольятти

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции КНС МОР

    Начальная цена

    225 548,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям конкурсной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Волжские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Волжские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Волжские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    445007, Российская Федерация, Самарская область, Тольятти, 50 лет Октября, 50

    Классификатор ОКПД2

    71.12.16.000

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.11

    Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/615636/name/5e7df4d41eaf28.75900048

    27.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП112808
    Разработка и согласование проекта организации зон санитарной охраны действующего водозабора, расположенного в Березовском районе ХМАО-Югра
    Разработка и согласование проекта организации зон санитарной охраны действующего водозабора,...
    572494
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений № 32211048464
    Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС) водопроводной станции «Ново-Сормовская» и комплекса ГТС Нижегородской станции аэрации (далее – НСА), проведение экспертизы разработанных деклараций в экспертном центре, сопровождение регистрации деклараций безопасности ГТС и получение разрешения на эксплуатацию ГТС в органах Ростехнадзора и по разработке проектов мониторинга ГТС, правил эксплуатации водопроводной станции «Ново-Сормовская» и комплекса ГТС НСА и согласование их в органах Волжско – окского Управления Ростехнадзора
    Выполнение работ по разработке деклараций безопасности гидротехнических сооружений (далее –...
    588566
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 986 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ЕНИГЮН
    Запрос предложений № ГП024777
    разработка рабочей документации на водопонижение строительной площадки объекта строительства: Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов по адресу Московская область, городское поселение Солнечногорск, вблизи д.Хметьево
    разработка рабочей документации на водопонижение строительной площадки объекта строительства:...
    425507
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.12.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить