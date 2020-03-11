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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП003281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 13:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
i.mezentsev@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезенцев Илья Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"Москва
Подведение итогов не позднее
18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003281Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
185
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Харабали, Астраханской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
26.51.7
26.51.7
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 50
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