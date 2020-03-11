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    Главная / Торги / Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"

    Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003281

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003281_second_parts_protocol.pdf

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    i.mezentsev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезенцев Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2020 12:0018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003281Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.03.202018.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003281Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП к САУ "Магистраль-21"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    185

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Харабали, Астраханской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки товара и подписания отгрузочных документов (УПД или Торг-12)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.51.7

    Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.7

    Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622714/name/5e903e74659884.94068942

    10.04.2020

    Форма ТКП

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель ручного управления на 6 кранов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Панель оператора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Элемент грозозащиты"

    Кол-во: 50

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