www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП003285
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер №2020/23 Тендер на консультационную поддержку программного комплекса Check Point в период с 21.04.2020 года по 20.04.2021 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 13:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
Контактный телефон
+7 909 704-67-79
Факс
{}
Адрес электронной почты
kamenev@ubrr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Каменев Сергей Игоревич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Консультационная поддержка программного комплекса Check Point
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2020 21:00 GMT +310.03.2020 21:0010.03.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003285Дата и время окончания срока приема заявок Консультационная поддержка программного комплекса Check PointЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 06:0011.03.2020 06:0011.03.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003285Дата и время вскрытия заявок Консультационная поддержка программного комплекса Check PointЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 21:0025.03.2020 21:0025.03.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003285Подведение итогов не позднее Консультационная поддержка программного комплекса Check PointЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Консультационная поддержка программного комплекса Check Point
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КБ УБРИР
Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67
62.02.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.