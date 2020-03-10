Тендер №2020/23 Тендер на консультационную поддержку программного комплекса Check Point в период с 21.04.2020 года по 20.04.2021 года

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП003285 Уникальный номер закупки Номер закупки 2020/23 Наименование закупки Тендер №2020/23 Тендер на консультационную поддержку программного комплекса Check Point в период с 21.04.2020 года по 20.04.2021 года Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР Юридический адрес 620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67, Почтовый адрес 620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67 Контактный телефон +7 909 704-67-79 Факс {} Адрес электронной почты kamenev@ubrr.ru Ф.И.О. контактного лица Каменев Сергей Игоревич Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru