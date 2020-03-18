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    Главная / Торги / Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала «МЦ АУВД».

    Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала «МЦ АУВД».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948014Дата и время окончания срока приема заявок Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008948014

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала «МЦ АУВД».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    03.03.2020 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_49.pdf

    НМЦД

    Извещение о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.03.202025.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008948014Дата окончания срока рассмотрения заявок Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948014Подведение итогов не позднее Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948014Подведение итогов не позднее Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"

    Начальная цена

    485 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    74.90.20.140

    Услуги (работы) в области защиты информации

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/608611/name/5e74a81c0b7448.84468247

    20.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Лоты:
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    Регион:
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