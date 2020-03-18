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Номер извещения
32008948014
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала «МЦ АУВД».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
03.03.2020 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1181
Факс
Адрес электронной почты
31393@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.03.202025.03.2020 10:0025.03.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32008948014Дата окончания срока рассмотрения заявок Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"Москва
Подведение итогов не позднее
27.03.2020 10:0027.03.2020 10:0027.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948014Подведение итогов не позднее Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Технический аудит текущего состояния подсистемы сбора, корреляции и анализа событий информационной безопасности СУИБ филиала "МЦ АУВД"
Начальная цена
485 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
74.90.20.140
74.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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