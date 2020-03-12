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    Главная / Торги / Тормоз ТКП-400 , Колодки к тормозу ТКП-400

    Тормоз ТКП-400 , Колодки к тормозу ТКП-400

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400 ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тормоз ТКП-400 , Колодки к тормозу ТКП-400

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП003280_second_parts_protocol.rtf

    Документация

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-45

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    M.Kravchenko@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кравченко Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 13:00 GMT +312.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400 Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    12.03.2020 13:0012.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003280Дата и время вскрытия заявок Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400 Орск

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 14:0003.04.2020 14:0003.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003280Подведение итогов не позднее Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400 Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 14:0003.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003280Подведение итогов не позднее Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400 Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка по заявке Покупателя в период с марта по апрель 2020г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты поставки продукции на склад Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/602063/name/5e6f663bc33374.31392945

    16.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тормоз ТКП-400 "

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Колодки к тормозу ТКП-400"

    Кол-во: 24

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