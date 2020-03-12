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Номер извещения
ГП003280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тормоз ТКП-400 , Колодки к тормозу ТКП-400
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-68-45
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
M.Kravchenko@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кравченко Максим Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Орск
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Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 13:00 GMT +312.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003280Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400 Орск
Дата и время вскрытия заявок
12.03.2020 13:0012.03.2020 13:0012.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003280Дата и время вскрытия заявок Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400 Орск
Подведение итогов не позднее
03.04.2020 14:0003.04.2020 14:0003.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003280Подведение итогов не позднее Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400 Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тормоз ТКП-400, Колодки к тормозу ТКП-400
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка по заявке Покупателя в период с марта по апрель 2020г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
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Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 24
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