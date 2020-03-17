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    Главная / Торги / Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2

    Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003279Дата и время окончания срока приема заявок Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003279

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-0051-20

    Наименование закупки

    Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    РД

    СД

    Документация № 02-0051-20 (03.03.2020)

    Извещение № 02-0051-20 (от 26.03.2020)

    Протокол_подведения_итогов_№_02-0051-20_от_26.03.2020_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-84

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филипповский Геннадий Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 09:00 GMT +317.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003279Дата и время окончания срока приема заявок Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Дата и время вскрытия заявок

    17.03.2020 09:0017.03.2020 09:0017.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003279Дата и время вскрытия заявок Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2020 13:0026.03.2020 13:0026.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003279Подведение итогов не позднее Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202026.03.2020 13:0026.03.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003279Подведение итогов не позднее Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2

    Начальная цена

    18 946 008,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    71.1

    Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    41.20.40.000

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/613545/name/5e7c7f54064e88.78984269

    26.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Создание сети геотехнического мониторинга ДКЦ-2, выполнение геотехнического мониторинга в период строительства" в рамках проекта "Обустройство Южно-Русского нефтегазового месторождения. УКПГ. ДКЦ № 2"

    Кол-во: 1

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