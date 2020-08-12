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Наименование процедуры
Продажа транспортного средства Mercedes Benz E-350
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Пермь, ул. Карпинского 99А
Номер извещения
ГП003635
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Пермь
Предмет договора
В соответствие с условиями договора купли-продажи транспортного средства Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить определенную договором цену за следующий автомобиль: 1.1.1. марка, модель Mercedes-Benz Е 350 1.1.2. идентификационный номер(VIN): WDD2120561A050542 1.1.3. год выпуска 2009; 1.1.4. двигатель N:27298031270887; 1.1.5. шасси N: ОТСУТСТВУЕТ; 1.1.6. кузов N: WDD2120561A050542; 1.1.7. цвет: ЧЁРНЫЙ; 1.1.8. паспорт транспортного средства: 77 УА 711429. (далее - Автомобиль). 1.2. Автомобиль принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Паспорта транспортного средства 77 УА 711429, выданного ЦЕНТРАЛЬНОЙ АКЦИЗНОЙ ТАМОЖНЕЙ г. МОСКВА 25 июля 2009 г.
Начальная цена
450000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
03-03-2020 14:52 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.08.2020 10:00
Дата и время проведения
14.08.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Технически не исправен. 1. Люфт в рулевом управлении (рекомендуется заменить рулевой механизм). 2. Требуется замена топливных форсунок (горит контрольная лампа «CHECK ENGINE»). 3. Требуется заменить замок зажигания с программным обеспечением. 4. Возможна замена коробки передач (при торможении АКПП автоматически переходит в режим «Парковка»). 5. Износ направляющих болтов всех тормозных суппортов – требуется заменить все суппорты и тормозные скобы. 6. Не работает подогрев водительского сиденья. 7. Участвовал в одном ДТП. Была замена деталей кузова: облицовка переднего бампера, передняя левая фара, решётка радиатора.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Пермь
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
Контактный телефон
+7 342 220-62-12
Адрес электронной почты
I.Kladov@prg.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кладов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Кладов Игорь Александрович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
i.kladov@prg.perm.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 342 220-62-12
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Петропавловская, 54
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка которого соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем
Требования, предъявляемые к Участнику
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение заявки в соответствии с регламентом ЭТП https://etp.gpb.ru/.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Отсутствуют
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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