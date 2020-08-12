Продажа транспортного средства Mercedes Benz E-350

Предмет договора

В соответствие с условиями договора купли-продажи транспортного средства Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить определенную договором цену за следующий автомобиль: 1.1.1. марка, модель Mercedes-Benz Е 350 1.1.2. идентификационный номер(VIN): WDD2120561A050542 1.1.3. год выпуска 2009; 1.1.4. двигатель N:27298031270887; 1.1.5. шасси N: ОТСУТСТВУЕТ; 1.1.6. кузов N: WDD2120561A050542; 1.1.7. цвет: ЧЁРНЫЙ; 1.1.8. паспорт транспортного средства: 77 УА 711429. (далее - Автомобиль). 1.2. Автомобиль принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Паспорта транспортного средства 77 УА 711429, выданного ЦЕНТРАЛЬНОЙ АКЦИЗНОЙ ТАМОЖНЕЙ г. МОСКВА 25 июля 2009 г.