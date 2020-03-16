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    Главная / Торги / Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003277Дата и время окончания срока приема заявок Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003277

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 12:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Документация к ТП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003277Дата и время окончания срока приема заявок Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003277Дата и время вскрытия заявок Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003277Подведение итогов не позднее Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003277Подведение итогов не позднее Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    456440, Челябинская обл.,г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ"

    Кол-во: 1420

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