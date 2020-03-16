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Номер извещения
ГП003277
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 12:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-27-52
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
olenich@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оленич Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 12:00 GMT +316.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003277Дата и время окончания срока приема заявок Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 12:0016.03.2020 12:0016.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003277Дата и время вскрытия заявок Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 12:0030.04.2020 12:0030.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003277Подведение итогов не позднее Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Идентификация и оценка профессиональных рисков на рабочих местах ПАО "Уралкуз", согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
456440, Челябинская обл.,г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
71.20.19.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1420
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