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    Главная / Торги / Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Общества

    Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Общества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 11:5912.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008948775Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Обществаг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008948775

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-2/2020

    Наименование закупки

    Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Общества

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый_от_17.03.2020г_Поставка_бумаги_А3_А4..doc

    2. Извещение ЗП-2_2020 поставка бумаги

    3. ТЗ ЗП-2_2020 поставка бумаги

    4. Тех. хар-ки ЗП-2_2020 поставка бумаги

    5. График поставки ЗП-2_2020 поставка бумаги

    7. Форма коммерческого предложения ЗП-2_2020

    6. Форма 13 описание товара ЗП-2_2020

    1. Документация ЗП-2_2020 поставка бумаги

    8. Проект договора ЗП-2-2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6

    Контактный телефон

    +7 495 660-30-09

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    F050Tender@gazmsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солодкий Павел Петрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 12:0017.03.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008948775Подведение итогов не позднее Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Обществаг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Общества

    Начальная цена

    3 253 368,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А

    142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6

    Классификатор ОКПД2

    17.12.14.160

    Бумага для аппаратов и приборов

    Классификатор ОКВЭД2

    17.1

    Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/607180/name/5e73689e521f17.73803895

    19.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона"

    Кол-во: 9697.00000

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