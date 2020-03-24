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    Главная / Торги / Услуги по технической эксплуатации

    Услуги по технической эксплуатации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.03.2020 11:5924.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947651Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по технической эксплуатации ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947651

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3-02-2020

    Наименование закупки

    Услуги по технической эксплуатации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание к ЗП в эл.ф. №3-02-2020

    Проект договора к ЗП в эл.ф. №3-02-2020

    Извещение_о_внесении_изменений.pdf

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№3-02-2020_(редак.1).docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_эл_ф_№3-02-2020_(Редак.1).docx

    итоговый_протокол_3-02-2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +7 343 385-69-68

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    ska@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светлакова Ксения Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по технической эксплуатации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.03.202027.03.2020 14:0027.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947651Подведение итогов не позднее Услуга по технической эксплуатации Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по технической эксплуатации

    Начальная цена

    420 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.11

    Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/630997/name/5e9e8e69ac6ba7.17680641

    21.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.02.2021 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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