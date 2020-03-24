www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32008947651
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по технической эксплуатации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Почтовый адрес
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
Контактный телефон
+7 343 385-69-68
Факс
+7 343 367-30-10
Адрес электронной почты
ska@svoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Светлакова Ксения Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуга по технической эксплуатации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по технической эксплуатации
Начальная цена
420 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А
95.11.10
95.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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