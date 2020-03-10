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    Главная / Торги / Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"

    Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 13:0010.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003270Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003270

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    03.03.2020 12:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    приложение 3

    приложение 4

    приложение 2

    документация по закупке

    ГП003270_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-86

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    vmelnikov@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельников Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.03.2020 13:00 GMT +310.03.2020 13:0010.03.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003270Дата и время окончания срока приема заявок Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    10.04.2020 13:0010.04.2020 13:0010.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003270Подведение итогов не позднее Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.04.202010.04.2020 13:0010.04.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003270Подведение итогов не позднее Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка термопреобразователей для нужд ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- ПАО "Уралкуз", Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Грузополучателя, доставка до склада Грузополучателя за счет Поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    33.20.51.135

    Термометры термоэлектрические (термопары)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/701792/name/5f27abb6d758b7.45396482

    03.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь ТПП(S)-234М-2-1250/1000-1-1-Т45-П (0,5/0,5)"

    Кол-во: 32

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