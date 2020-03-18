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    Главная / Торги / Поставка листов (металлопрокат) в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций №1 (Приложения №1 к договорам), Спецификации №2 (Приложение №2 к договору)

    Поставка листов (металлопрокат) в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций №1 (Приложения №1 к договорам), Спецификации №2 (Приложение №2 к договору)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008956668Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листов (металлопрокат) в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций №1 (Приложения №1 к договорам), Спецификации №2 (Приложение №2 к договору)Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008956668

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка листов (металлопрокат) в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций №1 (Приложения №1 к договорам), Спецификации №2 (Приложение №2 к договору)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора1

    спецификация1.1

    спецификация1

    извещение

    изменения

    Документация

    проект договора

    спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка листов (металлопрокат) в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций №1 (Приложения №1 к договорам), Спецификации №2 (Приложение №2 к договору)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.04.202008.04.2020 14:0008.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008956668Подведение итогов не позднее Поставка листов (металлопрокат) в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций №1 (Приложения №1 к договорам), Спецификации №2 (Приложение №2 к договору)Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка листов (металлопрокат) в соответствии с требованиями Договоров, Спецификаций №1 (Приложения №1 к договорам), Спецификации №2 (Приложение №2 к договору)

    Начальная цена

    1 008 404,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл.ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    24.20.31

    Трубы сварные для нефте-и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.12

    Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"

    Кол-во: 1.00000

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