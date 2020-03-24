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Номер извещения
ГП003268
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Установка системы контроля уровней стабилизаторов бустерной линии главных насосов АКК12000 инв.№9710, цеха №47 ООО «ОМЗ-Спецсталь».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7322
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Viktor.Andreev@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Андреев Виктор Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Установка системы контроля уровней стабилизаторов бустерной линии главных насосов АКК12000 инв.№9710, цеха №47 ООО «ОМЗ-Спецсталь».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.03.2020 15:00 GMT +324.03.2020 15:0024.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003268Дата и время окончания срока приема заявок Установка системы контроля уровней стабилизаторов бустерной линии главных насосов АКК12000 инв.№9710, цеха №47 ООО «ОМЗ-Спецсталь». Колпино
Дата и время вскрытия заявок
24.03.2020 15:0024.03.2020 15:0024.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003268Дата и время вскрытия заявок Установка системы контроля уровней стабилизаторов бустерной линии главных насосов АКК12000 инв.№9710, цеха №47 ООО «ОМЗ-Спецсталь». Колпино
Подведение итогов не позднее
18.05.2020 12:0018.05.2020 12:0018.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003268Подведение итогов не позднее Установка системы контроля уровней стабилизаторов бустерной линии главных насосов АКК12000 инв.№9710, цеха №47 ООО «ОМЗ-Спецсталь». Колпино
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка системы контроля уровней стабилизаторов бустерной линии главных насосов АКК12000 инв.№9710, цеха №47 ООО «ОМЗ-Спецсталь».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литера «ЕУ»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
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