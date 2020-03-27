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Номер извещения
ГП003266
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку Кабеля КГХЛ для филиалов ООО «РИМЕРА-Сервис»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
03.03.2020 12:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
Почтовый адрес
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
Контактный телефон
+7 3466 31-25-25
Факс
+7 495 984-10-12 доб. 0
Адрес электронной почты
sergey.zybkin@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Зыбкин Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Нижневартовск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.03.2020 16:00 GMT +327.03.2020 16:0027.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003266Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. Нижневартовск
Подведение итогов не позднее
13.04.2020 16:0013.04.2020 16:0013.04.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003266Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Нижневартовск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РИМЕРА-Сервис
Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис
Адрес местонахождения
121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37
06
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Документация лота
Кол-во: 590
Кол-во: 540
Кол-во: 50
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 145
Кол-во: 250
Кол-во: 390
Кол-во: 360
Кол-во: 300
Кол-во: 460
Кол-во: 700
Кол-во: 770
Кол-во: 300
Кол-во: 350
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 660
Кол-во: 630
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 200
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