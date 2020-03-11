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Номер извещения
ГП003323
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 287-18-93
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
yu.efremova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 17:00 GMT +311.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003323Дата и время окончания срока приема заявок 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.03.2020 17:0011.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003323Дата и время вскрытия заявок 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»Москва
Подведение итогов не позднее
29.04.2020 14:0029.04.2020 14:0029.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003323Подведение итогов не позднее 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.04.202029.04.2020 14:0029.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003323Подведение итогов не позднее 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией. Консультант по техническим вопросам: Нехлопочин Евгений Валерьевич, тел. (495) 332-78-49
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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