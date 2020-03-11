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    Главная / Торги / 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»

    9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003323Дата и время окончания срока приема заявок 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003323

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    9274 Металлоконструкции Волгоград

    Наименование закупки

    9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Рабочая документация

    Проект Договора (для ознакомления)

    Список документов направляемых участниками

    Спецификация лот 9274 (для заполнения)

    Анкета участника (для заполнения)

    КОНСУЛЬТАНТ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

    Форма Согласие с договором (для заполнения)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 287-18-93

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    yu.efremova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2020 17:00 GMT +311.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003323Дата и время окончания срока приема заявок 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.03.2020 17:0011.03.2020 17:0011.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003323Дата и время вскрытия заявок 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2020 14:0029.04.2020 14:0029.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003323Подведение итогов не позднее 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.04.202029.04.2020 14:0029.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003323Подведение итогов не позднее 9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    9274-31-Набережная Волгоград-290120 «Поставка металлических конструкций пролетного строения пешеходного перехода» на объект строительства «Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-ой Армии. Корректировка 3-й, 4-й этап»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией. Консультант по техническим вопросам: Нехлопочин Евгений Валерьевич, тел. (495) 332-78-49

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии со спецификацией"

    Кол-во:

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