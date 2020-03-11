Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008947811 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ММЗ Юридический адрес 424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15, Почтовый адрес 424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15 Контактный телефон +7 8362 68-30-55 Факс +7 8362 42-87-17 Адрес электронной почты sozd@marimmz.ru Ф.И.О. контактного лица Самохина Валентина Александровна Место рассмотрения предложений Йошкар-Ола Закупки и тендеры Республика Марий Эл Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru