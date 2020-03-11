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Номер извещения
32008947811
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
03.03.2020 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947811Подведение итогов не позднее Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).
Начальная цена
1 775 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
710 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
08.12.11.120
08.12.1
Документация лота
Кол-во: 710.00000
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