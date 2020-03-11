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    Главная / Торги / Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).

    Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 10:0011.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008947811Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008947811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    03.03.2020 12:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    56-20_Итоговый_протокол_песок_формовочный_(ПРЗ_46-2002-1ЗК).docx

    56-20.pdf

    извещение

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.03.202017.03.2020 14:0017.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008947811Подведение итогов не позднее Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка формовочного в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Технического задания (Приложение №2 к Договору).

    Начальная цена

    1 775 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    710 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями проекта договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.120

    Пески кварцевые

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12.1

    Разработка гравийных и песчаных карьеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604773/name/5e71b99d9fe1f7.25476342

    18.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/604768/name/5e71b8f10fca81.98956707

    18.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка гравийных и песчаных карьеров"

    Кол-во: 710.00000

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